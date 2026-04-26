Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала в главном бою UFC Fight Night 274

Сегодня, 26 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) закончился турнир UFC Fight Night 274, в главном событии которого прошло противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом и седьмым номером рейтинга UFC в полулёгком весе соотечественником Юссефом Залалом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга единогласным решением судей.

В своём профессиональном рекорде Стерлинг теперь имеет 26 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений. В профи американский боец дебютировал в апреле 2011 года. Для Стерлинга сегодняшняя победа стала второй кряду.

Юссеф имеет в своём профессиональном рекорде 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей.