Результаты турнира UFC Fight Night 274 с главным событием Стерлинг — Залал

Сегодня, 26 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) закончился турнир UFC Fight Night 274, в главном событии которого прошло противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом и седьмым номером рейтинга в полулёгком весе соотечественником Юссефом Залалом. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полными результатами ивента.

UFC Fight Night 274. Полные результаты:

Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала единогласным решением судей;

Жоселин Эдвардс победила Норму Дюмонт единогласным решением судей;

Рафа Гарсия победил Александра Эрнандеса единогласным решением судей;

Дэйви Грант победил Адриана Луну Мартинетти единогласным решением судей;

Раони Барселос победил Монтела Джексона раздельным решением судей;

Райан Спэнн победил Маркуса Алмейду нокаутом во втором раунде;

Эрик Макконико победил Родольфу Виейру единогласным решением судей;

Джексон Маквей победил Седрика Дюму сабмишеном (удушение Брабо) в первом раунде;

Мишель Монтегю победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей;

Коди Дёрден победил Жафела Фильо единогласным решением судей;

Фрэнсис Маршалл победил Лукаса Бреннана единогласным решением судей.

