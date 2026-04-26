Результаты турнира UFC Fight Night 274 с главным событием Стерлинг — Залал
Сегодня, 26 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) закончился турнир UFC Fight Night 274, в главном событии которого прошло противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом и седьмым номером рейтинга в полулёгком весе соотечественником Юссефом Залалом. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полными результатами ивента.
UFC Fight Night 274. Полные результаты:
- Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала единогласным решением судей;
- Жоселин Эдвардс победила Норму Дюмонт единогласным решением судей;
- Рафа Гарсия победил Александра Эрнандеса единогласным решением судей;
- Дэйви Грант победил Адриана Луну Мартинетти единогласным решением судей;
- Раони Барселос победил Монтела Джексона раздельным решением судей;
- Райан Спэнн победил Маркуса Алмейду нокаутом во втором раунде;
- Эрик Макконико победил Родольфу Виейру единогласным решением судей;
- Джексон Маквей победил Седрика Дюму сабмишеном (удушение Брабо) в первом раунде;
- Мишель Монтегю победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей;
- Коди Дёрден победил Жафела Фильо единогласным решением судей;
- Фрэнсис Маршалл победил Лукаса Бреннана единогласным решением судей.
