Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира UFC Fight Night 274 с главным событием Стерлинг — Залал

Комментарии

Сегодня, 26 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) закончился турнир UFC Fight Night 274, в главном событии которого прошло противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом и седьмым номером рейтинга в полулёгком весе соотечественником Юссефом Залалом. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полными результатами ивента.

UFC Fight Night 274. Полные результаты:

  • Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала единогласным решением судей;
  • Жоселин Эдвардс победила Норму Дюмонт единогласным решением судей;
  • Рафа Гарсия победил Александра Эрнандеса единогласным решением судей;
  • Дэйви Грант победил Адриана Луну Мартинетти единогласным решением судей;
  • Раони Барселос победил Монтела Джексона раздельным решением судей;
  • Райан Спэнн победил Маркуса Алмейду нокаутом во втором раунде;
  • Эрик Макконико победил Родольфу Виейру единогласным решением судей;
  • Джексон Маквей победил Седрика Дюму сабмишеном (удушение Брабо) в первом раунде;
  • Мишель Монтегю победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей;
  • Коди Дёрден победил Жафела Фильо единогласным решением судей;
  • Фрэнсис Маршалл победил Лукаса Бреннана единогласным решением судей.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android