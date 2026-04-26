Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 274 — бонусы турнира

Бонусы турнира UFC Fight Night 274, где Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала
Комментарии

Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 274, который состоялся в ночь на 26 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 274:

Лучшее выступление вечера – Райан Спэнн и Джексон Маквэй ($ 100 тыс.);
Лучший бой вечера – Адриан Луна Мартинетти против Дэйви Гранта ($ 100 тыс.).

Также в соответствии с новыми правилами UFC все бойцы, которые одержали досрочные победы, не получили основной бонус и не провалили взвешивание, могли получить по $ 25 тыс., но на турнире было только две досрочные победы, одержанные Спэнном и Маквэем, но они получили за это основной бонус. Все остальные бои закончились судейскими решениями.

Материалы по теме
Опыт бьёт молодость. Стерлинг не пустил яркого финишёра в титульную гонку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android