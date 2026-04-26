Бонусы турнира UFC Fight Night 274, где Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала

Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 274, который состоялся в ночь на 26 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Лучшее выступление вечера – Райан Спэнн и Джексон Маквэй ($ 100 тыс.);

Лучший бой вечера – Адриан Луна Мартинетти против Дэйви Гранта ($ 100 тыс.).

Также в соответствии с новыми правилами UFC все бойцы, которые одержали досрочные победы, не получили основной бонус и не провалили взвешивание, могли получить по $ 25 тыс., но на турнире было только две досрочные победы, одержанные Спэнном и Маквэем, но они получили за это основной бонус. Все остальные бои закончились судейскими решениями.