Алджамейн Стерлинг: Мовсар Евлоев, я иду за твоей задницей. Волкановски, за твоей тоже

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался после победы единогласным решением над Юссефом Залалом на турнире UFC Fight Night 274.

«Мовсар [Евлоев], я иду за твоей задницей, и [Александр] Волкановски, я также иду и за твоей задницей. Я на 100% отличаюсь от других бойцов, потому что никто не дерётся в моём стиле — я смешиваю свои удары, а мои тейкдауны очень сложно остановить, ведь у меня просто куча опыта за плечами.

Я знаю, когда нужно давить, а когда убрать ногу с газа и сунуть её в зад. Так что дайте мне титульный, я впахиваю ради этого уже 12 лет в этом промоушене, это был мой 23-й бой в UFC, и из них только три поединка были с парнями, которые не находились в рейтингах дивизиона. Так что проявите ко мне ******* уважение, когда я говорю, что должен быть следующим претендентом на титул, а все остальные — *******», — приводит слова Стерлинга издание MMAFighting.