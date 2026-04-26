Алджамейн Стерлинг: Мовсар Евлоев, я иду за твоей задницей. Волкановски, за твоей тоже

Алджамейн Стерлинг: Мовсар Евлоев, я иду за твоей задницей. Волкановски, за твоей тоже
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался после победы единогласным решением над Юссефом Залалом на турнире UFC Fight Night 274.

UFC 2026. UFC Fight Night 274, Лас-Вегас, США
Алджамейн Стерлинг (W) — Юссеф Залал
26 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Алджамейн Стерлинг
Окончено
UD
Юссеф Залал

«Мовсар [Евлоев], я иду за твоей задницей, и [Александр] Волкановски, я также иду и за твоей задницей. Я на 100% отличаюсь от других бойцов, потому что никто не дерётся в моём стиле — я смешиваю свои удары, а мои тейкдауны очень сложно остановить, ведь у меня просто куча опыта за плечами.

Я знаю, когда нужно давить, а когда убрать ногу с газа и сунуть её в зад. Так что дайте мне титульный, я впахиваю ради этого уже 12 лет в этом промоушене, это был мой 23-й бой в UFC, и из них только три поединка были с парнями, которые не находились в рейтингах дивизиона. Так что проявите ко мне ******* уважение, когда я говорю, что должен быть следующим претендентом на титул, а все остальные — *******», — приводит слова Стерлинга издание MMAFighting.

Материалы по теме
Бонусы турнира UFC Fight Night 274, где Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала
Материалы по теме
Опыт бьёт молодость. Стерлинг не пустил яркого финишёра в титульную гонку
Опыт бьёт молодость. Стерлинг не пустил яркого финишёра в титульную гонку
