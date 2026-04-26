Джаррелл «Большой малыш» Миллер — новый претендент на титул WBA или Усика, или Гассиева

37-летний американский боксёр-профессионал и кикбоксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории, Джаррелл «Большой малыш» Миллер в ночь на 26 апреля на боксёрском турнире в Лас-Вегасе, США, одержал победу над 33-летним представителем Кубы Ленье Перо.

Поединок между двумя тяжеловесами прошёл всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой Миллера единогласным решением судей (117-111, 117-111 и 115-113). По итогам поединка Джаррелл стал обязательным претендентом на титул по версии WBA в тяжёлом весе. Но на данный момент неизвестно, на чей титул именно — WBA Super Александра Усика или WBA Regular Мурата Гассиева.