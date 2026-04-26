«******* как круто». Дана Уайт — о стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом

«******* как круто». Дана Уайт — о стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом
Президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент на ужине для корреспондентов Белого дома в отеле «Вашингтон Хилтон», во время которого произошла стрельба. В зале также находился президент США Дональд Трамп.

— Стало шумно. Столы начали переворачивать, вбежали парни с пистолетами и закричали: «Ложись!» Я не стал этого делать. Это было ******* как круто. Я буквально наслаждался каждой минутой, и это был совершенно сумасшедший, уникальный опыт.

— Что именно вы видели?
— Мы сидели прямо перед столом. Хорошо. Прямо перед тем местом, где находился президент.

— Да, и что именно произошло? Значит, на кого-то напали или что-то в этом роде?
— Никто не пострадал, но вошли парни, которые искали стрелков, и направились к нашему столику. Я подумал, что стрелок был рядом с нами или что-то в этом роде, — приводит слова Уайта аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Во время ужина раздались хлопки, похожие на выстрелы, из-за чего в отеле поднялась паника, а позже на ужин ворвались сотрудники службы безопасности и полиции. Трамп сообщил о том, что был задержан 31-летний подозреваемый.

