Видео: реакция Даны Уайта на инцидент со стрельбой на ужине с Дональдом Трампом

В социальных сетях появился видеоролик, на котором один из журналистов, присутствовавших на ужине для корреспондентов Белого дома, заснял президента промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дану Уайта во время инцидента со стрельбой в Вашингтоне.

В ночь на 26 апреля в отеле «Вашингтон Хилтон» в столице Соединённых Штатов Америки (США) состоялся ужин для корреспондентов, где также присутствовал Дана и президент страны Дональд Трамп. Во время банкета раздались хлопки, похожие на выстрелы, из-за чего в отеле поднялась паника, а позже на ужин ворвались сотрудники службы безопасности и полиции. Трамп сообщил, что был задержан 31-летний подозреваемый.