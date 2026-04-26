«Он трус». Джаррелл Миллер бросил вызов на бой Деонтею Уайлдеру

37-летний американский боксёр-профессионал и кикбоксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории, Джаррелл «Большой малыш» Миллер после победы над кубинцем Ленье Перо бросил вызов 39-летнему бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру.

«Я знал, что Перо будет жёстким, но ожидал, что он будет двигаться гораздо больше. Я не стремился к нокауту — хотелось проверить свою физическую форму и снова начать выбрасывать много ударов.

Уайлдер? Он труc, чувак. Он давным-давно сказал, что не хочет драться с Большим малышом, потому что мои слова оскорбили его. Если ты не заткнёшь свой дерьмовый рот и не выйдешь драться со мной, парень… Но мы ещё посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Миллера издание Yahoo Sports.

По итогам поединка с Перо Джаррелл стал обязательным претендентом на титул по версии WBA в тяжёлом весе. Но на данный момент неизвестно, на чей титул именно — WBA Super Александра Усика или WBA Regular Мурата Гассиева.

