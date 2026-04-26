«В этом и разница». Стерлинг объяснил, почему считает себя лучше Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг на примере поединка Ислама Махачева с Александром Волкановски объяснил, почему является лучше россиянина.

«Просто посмотрите и сравните бои, когда Волк дрался с Исламом, Ислам сидел у него на спине, а когда я сидел на спине Юссефа… Вы видели разницу. Когда я дрался с Мовсаром, он сидел у меня на спине и сделал очень умную вещь — он держал мои руки и не давал мне возможности раскрыться и наносить удары.

Я думаю, вот в чём расхождение: в первом бою Волкановски с Исламом Волк наносил урон, когда у него взяли спину. В этом и заключается разница между таким парнем, как он, и таким парнем, как я. У меня просто другой набор навыков. Ни в коем случае не неуважение к Исламу», — приводит слова Стерлинга пресс-служба UFC.