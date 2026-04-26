«Первый пятираундовый бой». Юссеф Залал — о поражении от Алджамейна Стерлинга

29-летний марокканский боец смешанных боевых искусств и седьмой номер в полулёгком весе UFC Юссеф Залал, выступающий под флагом США, прокомментировал своё поражение в поединке с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе и пятым номером рейтинга полулёгкой весовой категории Алджамейном Стерлингом в ночь на 26 апреля в Лас-Вегасе.

UFC 2026. UFC Fight Night 274, Лас-Вегас, США
Алджамейн Стерлинг (W) — Юссеф Залал
26 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Алджамейн Стерлинг
Окончено
UD
Юссеф Залал

«Отдаю должное Алджо, чувак. Он проделал фантастическую работу. Я люблю этот вид спорта, и я вернусь. Я отдал ему всё, на что был способен, но, чёрт возьми, это мой первый пятираундовый бой. Так что я собираюсь сделать всё, что в моих силах, и вернуться», — приводит слова Залала издание ESPN.

