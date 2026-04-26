Эдди Хирн назвал поединок, который является важным для тяжёлого веса США

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что нужно организовать поединок между 37-летним американским боксёром-профессионалом и кикбоксёром Джарреллом «Большим малышом» Миллером и 39-летним бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Бой, который нужно организовать, — это Деонтей Уайлдер против Джаррелла Миллера в Нью-Йорке. Это очень и очень большой бой для американского тяжёлого веса», — приводит слова Хирна издание ESPN.

В ночь на 26 апреля Миллер единогласным судейским решением победил кубинца Ленье Перо.