Эдди Хирн назвал поединок, который является важным для тяжёлого веса США

Эдди Хирн назвал поединок, который является важным для тяжёлого веса США
Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что нужно организовать поединок между 37-летним американским боксёром-профессионалом и кикбоксёром Джарреллом «Большим малышом» Миллером и 39-летним бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Бой, который нужно организовать, — это Деонтей Уайлдер против Джаррелла Миллера в Нью-Йорке. Это очень и очень большой бой для американского тяжёлого веса», — приводит слова Хирна издание ESPN.

В ночь на 26 апреля Миллер единогласным судейским решением победил кубинца Ленье Перо.

