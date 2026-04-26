Ислам Махачев начал в России подготовку к следующему бою

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев начал подготовку к следующему бою в промоушене.

«Ислам и большая команда начали подготовку на базе в России. Соперник пока финально не утверждён», — приводит слова представителя команды Махачева ТАСС.

Последний раз Ислам выходил в октагон 16 ноября 2025 года, где провёл поединок с австралийским атлетом Джеком Делла Маддаленой. После пяти раундов он единогласным решением победил и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона.

Ранее в социальных сетях Ислам объявил о готовности провести бой в июле, отказавшись ранее от поединка в июне в Белом доме из-за травмы руки.