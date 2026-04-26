Видео: ударная тренировка Армана Царукяна

В социальных сетях появился видеоролик с ударной тренировки 29-летнего бойца, второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна.

Арман находится в тренировочном лагере другого чемпиона Ultimate Fighting Championship — 31-летнего действующего обладателя титула в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.