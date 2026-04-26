Легенда реслинга Стайлз объяснил, почему Брок Леснар и Джон Сина завершили карьеры

Бывший чемпион и член Зала славы WWE Эй Джей Стайлз высказался об уходе Брока Леснара из единоборств после его поражения на WreslteMania 42 в матче с нигерийцем Оба Феми.

«Матч был примерно таким, каким я его и ожидал. Если Брок действительно ушёл на пенсию, то молодец, чувак. Я понимаю это, я понимаю его.

Знаете, безумная вещь, о которой большинство людей не задумываются: Джон Сина, Брок и я — мы все одного возраста. Так что я понимаю это: в эти годы твоё тело разваливается. Какой бы отличной ни была форма, сколько бы ты ни выступал в последние пару лет или что там ещё… Тебе не победить время. Время всё равно достанет тебя, и ты пытаешься не травмироваться только ради того, чтобы добраться до последнего матча.

Так что респект Броку за то, что сделал правильное дело — проиграл перед уходом. Оба [Феми] станет большой звездой благодаря этому. Я думаю, это хорошо», — сказал Стайлз на своём YouTube-канале.