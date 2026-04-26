Видео: массовая драка в поединке россиянина на боксёрском турнире в Турции

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена массовая драка на боксёрском турнире в Турции.

Инцидент произошёл в городе Трабзон. По информации турецкой редакции ntv, всё произошло после поединка за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (UBO) между 36-летним россиянином Сергеем Гороховым и представителем Турции Эмирханом Калканом. В третьем раунде между спортсменами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в физическую стычку. Вскоре инцидент распространился за пределы ринга, и к драке присоединились члены обеих команд и зрители. Впоследствии поединок был остановлен. По факту инцидента начато расследование.

