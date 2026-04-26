«Уже завтра мог бы драться за титул». Стерлинг комплиментарно оценил уровень Залала

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о Юссефе Залале, которого победил единогласным решением в ночь на 26 апреля.

«Во время боя я думал: «Чувак, он пропускает просто монстр-панчи». Я посмотрел на рефери Херба Дина и задумался: «Остановишь ты этот бой или нет, бро?» Но просто счастлив, что смог выйти против молодого проспекта, парня, который, как действительно считаю, уже завтра мог бы драться за титул чемпиона мира. И я только что победил его.

Юсеф. Попал мне парочкой джебов в первом раунде, и я такой: «Да, мать твою, он всё ещё такой же быстрый, как я и помнил». Так что мне пришлось сбавить обороты. Мне 36 лет, так что я пытаюсь совершить ещё один забег за титулом», — приводит слова Стерлинга ESPN.