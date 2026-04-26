Вахитов рассказал, почему согласился помочь Сирилю Гану подготовиться к бою с Перейрой

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов рассказал, почему согласился помочь французу Сирилю Гану подготовиться к бою с бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250.

«Его команда связалась со мной, мне предложили провести такой тренировочный сбор. Так совпало, что у нас почти в один день пройдут бои — у него 14 июня, а у меня 13 июня в Glory. Поэтому решили провести один из этапов подготовки вместе и помочь Сирилю, а также самому набраться опыта», — сказал Вахитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Артёму 35 лет. В его профессиональном рекорде по правилам кикбоксинга 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений. Россиянин является последним, кто побеждал бразильца Алекса Перейру по правилам кикбоксинга в Glory.