Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хитро боксирует. Все шансы есть для победы над Алексом Перейрой». Вахитов — о Сириле Гане

«Хитро боксирует. Все шансы есть для победы над Алексом Перейрой». Вахитов — о Сириле Гане
Комментарии

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов поделился мнением насчёт предстоящего поединка между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой за вакантный титул UFC в тяжёлом весе. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250, который пройдёт 15 июня.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«На самом деле, это тяжёлый вес. И здесь все ребята высокого уровня. Поэтому не могу сказать, что кому-то отдал бы предпочтение. Но сейчас, поработав с Сирилем, могу сказать, что он очень техничный, быстрый, чувствительный [на работе на дистанции] и выносливый для тяжеловеса. Ган боксирует умно, хитро. Поэтому у него все шансы есть для победы», — сказал Вахитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Артёму 35 лет. В профессиональном рекорде по правилам кикбоксинга Вахитова 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений. Россиянин является последним, кто побеждал бразильца Алекса Перейру по правилам кикбоксинга в Glory.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android