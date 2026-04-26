«Хитро боксирует. Все шансы есть для победы над Алексом Перейрой». Вахитов — о Сириле Гане

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов поделился мнением насчёт предстоящего поединка между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой за вакантный титул UFC в тяжёлом весе. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250, который пройдёт 15 июня.

«На самом деле, это тяжёлый вес. И здесь все ребята высокого уровня. Поэтому не могу сказать, что кому-то отдал бы предпочтение. Но сейчас, поработав с Сирилем, могу сказать, что он очень техничный, быстрый, чувствительный [на работе на дистанции] и выносливый для тяжеловеса. Ган боксирует умно, хитро. Поэтому у него все шансы есть для победы», — сказал Вахитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Артёму 35 лет. В профессиональном рекорде по правилам кикбоксинга Вахитова 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений. Россиянин является последним, кто побеждал бразильца Алекса Перейру по правилам кикбоксинга в Glory.