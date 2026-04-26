Джонс дерзко ответил Усману, который заявил, что Леснар победил бы его в схватке по борьбе

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс ответил экс-чемпиону UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцу Камару Усману, который ранее заявил, что Брок Леснар победил бы Костлявого в схватке по вольной борьбе.

«Выиграю и у тебя, и у Брока. Причём в одну и ту же ночь», – написал Джонс на своей странице в социальной сети.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.