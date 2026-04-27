Главная Бокс/ММА Новости

Усик объяснил, в каком случае откажется от трилогии с Фьюри

Усик объяснил, в каком случае откажется от трилогии с Фьюри
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, в каком случае откажется от трилогии с именитым британцем Тайсоном Фьюри.

«Нет, мой план не изменился [после того, как Фьюри договорился о поединке с Джошуа]. Всё осталось по-прежнему [и трилогия с Тайсоном Фьюри в планах]. Мой план тот же. До завершения карьеры проведу ещё три боя. Знаю, чего хочу. Хотя сейчас всё немного сложнее.

Я понимаю, что Тайсон ещё не подписал контракт с Эй Джеем. Однако если Джошуа и Фьюри подпишут контракт на бой, отступлю назад, поскольку хочу, чтобы Энтони победил Тайсона.

Кроме того, у Тайсона был сейчас разминочный бой. И было бы справедливо, если Энтони тоже проведёт такой же», — приводит слова Усика издание Daily Mail.

