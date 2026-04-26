«Мой подход всегда был таким». Гэтжи пообещал устроить зрелищный бой с Илией Топурией

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал о своём настрое на бой с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией. Их поединок пройдёт 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Понимаю, насколько значим этот момент. Драться на лужайке Белого дома, перед такой аудиторией — это невероятно. Горжусь тем, что представляю США, в этом нет никаких сомнений. Каждый раз, выходя в октагон, несу это чувство с собой.

В конечном итоге лучшее, что я могу сделать для всех, кто смотрит трансляцию, — это выйти в октагон и показать то, что умею. Мой подход всегда был таким — отдавать всего себя фанатам, спорту, своей семье и людям», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.