Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мой подход всегда был таким». Гэтжи пообещал устроить зрелищный бой с Илией Топурией

«Мой подход всегда был таким». Гэтжи пообещал устроить зрелищный бой с Илией Топурией
Комментарии

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал о своём настрое на бой с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией. Их поединок пройдёт 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Понимаю, насколько значим этот момент. Драться на лужайке Белого дома, перед такой аудиторией — это невероятно. Горжусь тем, что представляю США, в этом нет никаких сомнений. Каждый раз, выходя в октагон, несу это чувство с собой.

В конечном итоге лучшее, что я могу сделать для всех, кто смотрит трансляцию, — это выйти в октагон и показать то, что умею. Мой подход всегда был таким — отдавать всего себя фанатам, спорту, своей семье и людям», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android