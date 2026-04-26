«В нём собраны лучшие бойцы». Гэтжи выступил в защиту карда турнира UFC в Белом доме

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выступил в защиту карда турнира UFC White House — Freedom 250, который многие фанаты раскритиковали за отсутствие более зрелищных противостояний и именитых бойцов. На этом же ивенте Хайлайт проведёт бой против непобеждённого 29-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«В карде собраны лучшие бойцы. В турнире есть представители разных стилей, яркие личности… Вот что делает соревнование таким особенным. Люди смотрят не только один бой, а всё шоу целиком. Думаю, каждый боец в этом карде понимает, какие возможности перед ним открываются. Участие в таком масштабном мероприятии раскрывает потенциал любого спортсмена. В конце концов, уверен, что болельщикам понравится этот вечер, они надолго запомнят турнир UFC в Белом доме», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.