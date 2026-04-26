Нганну: тяжёлый вес UFC пришёл в упадок из-за неэффективного управления

Бывший чемпион UFC в категории до 120 кг камерунец Фрэнсис Нганну объяснил, почему считает, что тяжёлый дивизион пришёл в упадок.

«Я бы сказал, что тяжёлый вес UFC пришёл в упадок из-за, скажем так, неэффективного управления. Из-за этого всё пошло на перекосяк. Поэтому дивизион такой, каким мы видим его сейчас. И в данный момент, как вы знаете, у многих тяжей, как Том Аспиналл, возникают проблемы. Всё из-за управленческих ошибок. Что имею в виду? Говорю про продвижение, промоушен», — приводит слова Нганну портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.

