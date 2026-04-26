«Бред». Пауло Коста выразил разочарование своим местом в топ-15 в полутяжёлом весе

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста выразил разочарование тем, что занял седьмое место в рейтинге лучших бойцов полутяжёлого веса после того, как победил нокаутом россиянина Азамата Мурзаканова в бою, который прошёл на турнире UFC 327 в Майами (штат Флорида, США).

«Не обрадовался, когда увидел свою позицию в рейтинге. Был разочарован, это невозможно объяснить. Пытался найти причину [почему меня поставили на седьмое место], но не смог понять, если мой соперник был шестым. Это безумие, потому что Алекс [Перейра] занимает второе место и всё ещё находится в топ-15. А сейчас он будет драться в тяжёлом весе. Это какой-то бред. Странно и то, что в тяжёлом весе Джош Хокит только что победил пятого номера и сам стал пятым… Кто знает, что за бред происходит?» — приводит слова Косты портал Bloody Elbow.