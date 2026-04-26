Шавкат Рахмонов назвал тяжёлым восстановление после травмы

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов прокомментировал восстановление после травмы колена.

«Тяжело, ё-моё. Легко не бывает», — приводит слова Рахмонова портал Sports.kz.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Рахмонов дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Спортсмен является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года Рахмонов был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.