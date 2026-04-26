«Многому научился у него». Топурия поздравил Кроуфорда с завершением карьеры в боксе

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия поздравил бывшего абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда.

«Теперь, когда Теренс завершил карьеру, хочу поздравить его с потрясающей карьерой. Он один из тех боксёров, за которыми мне нравится наблюдать. Я многому научился у него, поэтому даже не хочу с ним конфликтовать или бросать ему вызов, ведь Теренс завершил карьеру. Желаю ему всего наилучшего, ему и его семье», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.