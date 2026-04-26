Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Многому научился у него». Топурия поздравил Кроуфорда с завершением карьеры в боксе

«Многому научился у него». Топурия поздравил Кроуфорда с завершением карьеры в боксе
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия поздравил бывшего абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда.

«Теперь, когда Теренс завершил карьеру, хочу поздравить его с потрясающей карьерой. Он один из тех боксёров, за которыми мне нравится наблюдать. Я многому научился у него, поэтому даже не хочу с ним конфликтовать или бросать ему вызов, ведь Теренс завершил карьеру. Желаю ему всего наилучшего, ему и его семье», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android