Илия Топурия заявил о намерении дебютировать в боксе после завершения карьеры в ММА

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия вновь заявил о намерении дебютировать в профессиональном боксе после завершения карьеры в ММА.

«Конечно, это в моих планах [провести бой по боксу]. Конечно, это случится. По крайней мере, после того как я закончу карьеру в смешанных единоборствах, точно сделаю этот шаг. Не знаю [с кем я буду драться по боксу]. Когда придёт время, не знаю, кто будет на вершине, кто станет чемпионом мира в той весовой категории, в которой хочу драться. Так что посмотрим, прежде чем принимать такие решения, нужно учесть много факторов», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.