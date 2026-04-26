Нганну: хочу отвесить Джейку Полу пару лещей. Он несёт всякую чушь

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну пообещал дать несколько пощёчин 29-летнему американскому боксёру и блогеру Джейку Полу.

«Просто хочу отвесить ему пару лещей. Джейк несёт всякую чушь. Мне казалось, что этот парень после своего первого боя в супертяжёлом весе и нокаута от Энтони Джошуа всё поймёт, но он упорствует», — приводит слова Нганну аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.