Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Артём Вахитов примет участие в однодневном Гран-при Glory в полутяжёлом весе

Комментарии

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов проведёт следующий бой по правилам кикбоксинга против нидерландца ганского происхождения Майкла Боапеа на турнире Collision 9, который состоится 13 июня в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба Glory.

Фото: Пресс-служба Glory

Их поединок станет частью однодневного Гран-при, на кону которого будет стоять титул чемпиона Glory в полутяжёлом весе. В Гран-при примут участие восемь бойцов.

Артёму 35 лет. В его профессиональном рекорде по правилам кикбоксинга 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений. Россиянин является последним, кто побеждал бразильца Алекса Перейру по правилам кикбоксинга в Glory.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Хитро боксирует. Все шансы есть для победы над Алексом Перейрой». Вахитов — о Сириле Гане
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android