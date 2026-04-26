Россиянин Артём Вахитов примет участие в однодневном Гран-при Glory в полутяжёлом весе

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов проведёт следующий бой по правилам кикбоксинга против нидерландца ганского происхождения Майкла Боапеа на турнире Collision 9, который состоится 13 июня в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба Glory.

Их поединок станет частью однодневного Гран-при, на кону которого будет стоять титул чемпиона Glory в полутяжёлом весе. В Гран-при примут участие восемь бойцов.

Артёму 35 лет. В его профессиональном рекорде по правилам кикбоксинга 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений. Россиянин является последним, кто побеждал бразильца Алекса Перейру по правилам кикбоксинга в Glory.