Нганну: ММА — это место, где я король. Здесь мне комфортнее, чем в боксе

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что чувствует себя гораздо комфортнее, когда выступает по правилам ММА, а не бокса.

«В ММА мне, конечно, комфортнее, чем в боксе, которым я занимаюсь уже некоторое время. Бокс был мечтой, но ММА – это то место, где я король», — приводит слова Нганну аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.