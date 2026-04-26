35-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг сообщил, сколько времени потребуется ему на восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой.

«Работать в UFC PI просто потрясно. Очень рад прогрессу в реабилитации. Мы готовились к операции, думая, что восстановление займёт от шести до восьми месяцев. Но знаете, судя по тому, как идут дела сейчас, прошла всего неделя, а мы уже неплохо продвинулись. Думаю, у нас всё получается, организм восстанавливается очень быстро. Врачи довольны, как и сотрудники UFC PI. Очень приятно, что мы можем тесно сотрудничать с UFC PI и получать необходимое лечение.

В целом, думаю, мы просто поражены тем, что операция прошла хорошо. Её сделали быстро и качественно, а затем сразу же приступили к реабилитации. Полагаю, всё будет в порядке», — приводит слова Ульберга портал MMA Mania.