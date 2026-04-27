«Давай сделаем бой легенды против легенды». Стерлинг бросил вызов Волкановски

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг бросил вызов действующему обладателю титула UFC в полулёгком весе австралийцу македонского происхождения Александру Волкановски.

«Волкановски, я тебя уважаю. Ты настоящий гангстер. Знаю, ты хочешь бой легенды против легенды, так давай сделаем это. Мы оба на вершине», — приводит слова Стерлинга аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Алджамейну 36 лет. В профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Стерлинга 26 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений. В профи американский боец дебютировал в апреле 2011 года.