Главная Бокс/ММА Новости

Анатолий Малыхин объяснил, почему не собирается уходить в UFC
Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин объяснил, почему не рассматривает переход в UFC.

«Босс (глава лиги One Championship Чатри Ситйодтонг. — Прим. «Чемпионата») меня подобрал, когда я никому не был нужен. А он мне сделал все условия, дал хорошую работу. Всё дал, о чём я мечтать и не мог! Дал всё для моей семьи! Вы думаете, если мне чуть больше денег предложили, чуть получше рекламу – я должен здесь всё оставить и пойти туда? Забыть всё, что для меня сделано? Что меня подобрали, когда я был никому не нужен?

Когда босс сам мне скажет: «Всё, Анатолий, ты не нужен, мы с тобой доработали», тогда, может быть, я буду рассматривать другую лигу. На данный момент такого варианта нет», – сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале «Слава Шуклин и Креативный Бизнес».

