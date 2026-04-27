Как закончится бой Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани?

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса (55,3 кг), японский боец Наоя «Монстр» Иноуэ проведёт защиту своих титулов против другого непобеждённого японца Дзюнто Накатани. Поединок состоится 2 мая на арене Tokyo Dome в столице Японии.

Отметим, что на кону будут стоять все главные титулы дивизиона: пояса WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring, принадлежащие Монстру. Оба подходят к бою с рекордом 32-0: у Иноуэ 27 побед нокаутом, у Накатани — 24. Для Монстра это будет четвёртый бой за год, тогда как его соперник лишь осваивается в новом дивизионе.