Шамиль Газиев заявил, что весит 140 кг перед боем UFC в Перте 2 мая

Российский тяжеловес UFC Шамиль Газиев в интервью блогеру Джейдену Кейблу раскрыл, что его текущий вес составляет 140 килограммов. До турнира UFC Fight Night 275 в Перте бойцу предстоит сбросить 20 килограммов, чтобы уложиться в лимит дивизиона (до 120 кг).

36-летний уроженец Дагестана, представляющий Бахрейн, дебютировал в профессиональном ММА в 2020 году, а с 2025-го выступает в Ultimate Fighting Championship (UFC). На его счету три победы и два поражения в организации. Соперником Газиева в Перте станет австралиец Брандо Перичич.

Турнир UFC Fight Night 275 состоится 2 мая в австралийском Перте.