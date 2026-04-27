Азизян объяснил, почему Гуськов может победить Анкалаева и Перейру

Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян оценил шансы бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Богдана Гуськова в дивизионе и сравнил силу его удара с Алексом Перейрой.

«У Богдана есть со всеми шансы, поскольку у него самый тяжёлый удар рукой в этом дивизионе. Тяжелее ли он, чем у Алекса Перейры? Конечно. Богдан может с одного удара вырубить, а Перейра — нет. Алексу надо парочкой ударов попасть и после добить. Богдан же может наглухо вырубить. И тот, кто владеет такой пушкой, у него есть шансы любого победить», — сказал Азизян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.