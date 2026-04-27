Гаджимагомедов, Атаев, Бижамов, Суров, Шумков и Муцольгов проведут бои 4 мая в Петербурге

Чемпионы мира 2025 года Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов проведут свои поединки в рамках вечера профессионального бокса «IBA.PRO. Ночь чемпионов», который состоится 4 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

На завершившемся в декабре в Дубае мужском чемпионате мира сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных и бронзовую медали, уверенно заняв первое общекомандное место. Из всех победителей прошедшего чемпионата мира на майском турнире «IBA.PRO. Ночь чемпионов» из-за травмы не сможет выступить Илья Попов.

Чемпион мира — 2025, чемпион Европы — 2024, бронзовый призёр чемпионата мира — 2023 Всеволод Шумков (3-0, КО 1) проведёт бой против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова (4-0, КО 3) из Узбекистана.

Чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Давид Суров (1-0, КО 1) выйдет на ринг против мексиканца Кевина Мартинеза (14-1, КО 10), а чемпион мира — 2025 и победитель чемпионата и Кубка России 2025 года Исмаил Муцольгов (1-0) встретится с Артушем Оганнисяном (6-0, КО 5) из Армении.

Соперники единственного в истории отечественного бокса трёхкратного чемпиона мира, чемпиона Европы — 2024, финалиста Олимпийских игр — 2020, победителя Европейских игр — 2019, обладателя пояса WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова (6-0, КО 3), двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы — 2024 Шарабутдина Атаева (8-0, КО 5) и чемпиона мира — 2025, финалиста чемпионата мира — 2021 и Европы-2024 Джамбулата Бижамова (3-0) будут объявлены позднее.