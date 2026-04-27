Тренер Делла Маддалены: Ислам — величайший боец, но Джек всё ещё может его победить

Бен Викерс, тренер полусредневеса UFC Джека Делла Маддалены поделился мнением о бывшем сопернике своего бойца — действующем обладателе чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянине Исламе Махачеве.

«Ислам не зря носит статус величайшего бойца всех времён. Боги ММА благоволили нам все эти 10 лет, хотя так бывает не всегда. Скорее всего, они начали слегка хмуриться, когда устроили тебе защиту титула против такого соперника в первом же поединке.

Боец, сильнейший грэпплер в этом спорте. Мы верим, что Джек способен его одолеть. Однако в том бою он был доминирован, и если я скажу, что Джек всё ещё может победить Махачева, вероятно, с тем же планом, что и в первый раз, — люди начнут думать, будто ты бредишь. При всём уважении к Исламу, он по праву считается величайшим из всех времён и народов», — заявил Викерс в интервью YouTube-каналу Southern Cross Combat.

Кто лжёт? Махачев и Топурия снова обвиняют друг друга в срыве боя
