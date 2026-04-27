Азизян: не думаю, что Блахович травмировался. Просто решил сохранить рекорд

Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян выразил сомнение в правдивости травмы Яна Блаховича, из-за которой поляк снялся с реванша против Богдана Гуськова на UFC 328.

«Ян уже возрастной боец. И он не готов драться два боя за пять месяцев. Не думаю, что он травмировался или у него там операция. Блахович сейчас с тростью ходит очень красиво и легко. Недавно смотрел видео с ним, и трость больше как элемент образа. Просто решил сохранить свой рекорд, да. Поскольку такой урон, который ему нанёс Богдан, никто Блаховичу больше не наносил. У него был сломан нос и орбиталка. Не помню, чтобы в UFC ему кто-то такой урон нанёс», — сказал Азизян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

