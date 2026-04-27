Иноуэ — Накатани: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В субботу, 2 мая, на Tokyo Dome в Токио состоится поединок между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани.

Турнир начнётся в 11:00 по московскому времени. Главный бой между Иноуэ и Накатани стартует ориентировочно в 16:00 мск, время может измениться.

Правами на трансляцию владеет стриминговый сервис DAZN. Информации о легальной трансляции в России на данный момент нет. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

Рекорд обоих боксёров — 32 победы без поражений, оба входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound. Иноуэ владеет титулами в четырёх весовых категориях, Накатани — в трёх.