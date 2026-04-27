Боксёр Горохов вернулся в Россию после массовой драки в Турции

Российский боксёр Сергей Горохов вернулся в Россию из Турции, где после его победного поединка произошла массовая драка, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Сергей вернулся в Россию. На данный момент он находится в Минеральных Водах», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл после боя за титул чемпиона мира по версии UBO против турка Эмирхана Калкана в городе Трабзон. Горохов отправил соперника в нокаут во втором раунде, после чего начал эмоционально праздновать победу. Когда россиянин подошёл поблагодарить оппонента, возникла перепалка с его командой, которая переросла в массовую драку.

На счету 36-летнего Горохова 16 побед (11 нокаутом), 11 поражений и две ничьи. Калкан до этого боя шёл с рекордом 7-0.