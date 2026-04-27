Вахитов — о наборе веса Перейрой: в ударной технике это ему не в плюс

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов высказался о решении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейры перейти в тяжёлый вес и набрать значительную массу.

— Мы видим, что в твоей последней борьбе ты поднялся от лёгкого до тяжёлого веса. Сейчас Алекс делает то же самое, но он набрал около 40 кг в целом. Ты это видел? И что ты думаешь об этом?

— Мы видим: Алекс всё равно по габаритам крупный. Думаю, набрать вес для него не было проблемой. Но тут важно сделать это грамотно, с умом. А если просто набрал — ну видно же по фигуре, что добавилось немного лишнего. Наверное, были мысли, что в борьбе станет полегче. Однако скажу: в ударной технике это ему не в плюс, — заявил Вахитов в интервью для YouTube-канала Standemup.