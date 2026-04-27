Аспиналл вернулся к тренировкам после операции на глазах и показал работу на лапах

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл опубликовал кадры работы на лапах в новом видео на своём YouTube-канале.

Британец, перенёсший двойную операцию на глазах после инцидента с тычками в глаза в поединке против Сириля Гана на UFC 321, постепенно возвращается к полноценным тренировкам. На видео, снятом во время визита в Хорватию, Аспиналл работает с тренером и уже не носит солнцезащитные очки.

Бой Аспиналла и Гана был признан несостоявшимся. Сам британец на протяжении всего восстановления делился с болельщиками как позитивными, так и негативными моментами. Ожидается, что Аспиналл встретится с победителем боя за временный титул между Алексом Перейрой и Сирилем Ганом, который станет соглавным событием турнира UFC в Белом доме.

