Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен — о реакции Масвидаля на критику: он ни слова не сказал о возвращении в UFC

Комментарии

Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт Чейл Соннен ответил на критику американского бойца Хорхе Масвидаля, заявив, что бывший обладатель титула BMF ушёл от главного вопроса.

«Я не собирался наносить Хорхе смертельный удар, но понял, что задел его за живое. В своём ответе он ни разу не коснулся единственной вещи, о которой я говорил. Он ни разу не упомянул и не сказал, что «Я возвращаюсь в UFC» или что «Я играю какую-то роль», — заявил Соннен в видео под названием «Масвидаль так и не ответил на вопрос», опубликованном в его личном YouTube-канале.

Ранее Соннен обвинил Масвидаля в продвижении ложной информации о возможном возвращении в UFC. В ответ Масвидаль высмеял Соннена за историю с проваленными допинг-тестами, заявив: «Величайшее, что он сделал — это бой с Андерсоном Силвой, который всё равно проиграл и был задушен. И он сидел на семи разных запрещённых препаратах. Ты никогда не можешь говорить со мной — у меня ни разу в жизни не было положительного теста». Кроме того, он вызвал Соннена на бой по правилам ММА на голых кулаках в своём промоушене Gamebred

Масвидаль завершил карьеру в UFC в 2023 году после поражения от Гилберта Бёрнса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android