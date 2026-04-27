Комментатор UFC предложил для дебюта Уиттакера в полутяжёлом весе экс-претендента на титул

Комментатор UFC предложил для дебюта Уиттакера в полутяжёлом весе экс-претендента на титул
Комментатор UFC Брендан Фицджеральд назвал желаемого соперника для дебюта Роберта Уиттакера в полутяжёлом весе.

«Имя, которое я обвёл — Халил Раунтри-младший, пятый номер рейтинга. Слишком высоко для входа в дивизион? Но с точки зрения противостояния — бывший средневес Раунтри, добившийся успеха в 93 кг, и Роберт Уиттакер, по-прежнему громкое имя и бывший чемпион. Давайте дадим Уиттакеру должное за всё, что он сделал, и посмотрим, на что он способен на этом этапе в новом дивизионе», — заявил Фицджеральд в подкасте The Bohnfire.

35-летний Уиттакер (26-9), бывший чемпион UFC в среднем весе, объявил о переходе в полутяжёлый дивизион. Его соперник и дата дебюта пока не названы.

