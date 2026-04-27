«Александр убегал». Тренер Павловича выступил за организацию реванша с Волковым

Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян заявил, что готов поддержать организацию повторного поединка между российскими тяжеловесами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Думаю, есть смысл. Что за бой вообще был? Александр отбегал от него, убегал. Там не было явного доминирования или финиша. В UFC могут такое сделать. И мы будем готовы принять этот вызов. Сергей просто поменяет тактику, и всё», — сказал Азизян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257, Сергей встретился с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и одержал победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов.