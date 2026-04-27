Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Харрисон — о возвращении Роузи: я стремлюсь к величию, ты — к деньгам. Мы разные
Комментарии

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон ответила на критику Ронды Роузи, заявив, что их подходы к спорту кардинально отличаются.

«Думаю, что больше всего меня беспокоит в Ронде то, что когда-то она была настоящей спортсменкой. Она готовилась к Олимпиаде. Она бронзовый призёр Олимпийских игр. Она стала чемпионкой UFC. Она действительно стремилась к величию. Я никогда не буду отрицать тот факт, что Ронда, вероятно, самая важная женщина-боец.

Если бы не она, я точно не была бы там, где я сейчас. У меня не было бы работы. Но этот бой — не величайший бой всех времён. Это бой между тем, кто не дрался 10 лет и пережил два поражения нокаутом, и другой легендой, другой пионеркой, которая не дралась 17 лет и которой за 40. Так что не называйте это величайшим боем всех времён. Я стремлюсь к величию. Ты стремишься к деньгам. Мы разные», — приводит слова Харрисон издание MMAJunkie.

Очередной конфликт между спортсменками разгорелся после того, как на пресс-конференции в Нью-Йорке Роузи обрушилась на Харрисон с продолжительной критикой, поставив под сомнение её достижения и допустив личные выпады. Поводом стало заявление Харрисон, назвавшей бой Роузи с Джиной Карано «не имеющим отношения к современному ландшафту ММА».

Материалы по теме
Чемпионка UFC Харрисон раскритиковала предстоящий бой Роузи и Карано
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android