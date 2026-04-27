UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии

Международная спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), официально объявила о первом в истории турнире в Сербии. Шоу состоится 1 августа в Белграде.

«Сербия, мы уже в пути! Октагон впервые приземляется в Белграде!» — говорится в сообщении пресс-службы UFC, опубликованном в социальной сети Х.

На официальном сайте организации открыта регистрация для раннего доступа к билетам. Кард и участники турнира будут объявлены позднее. UFC проводит турниры с 1993 года и за это время расширила географию своих шоу на десятки стран.

