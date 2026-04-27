Гор Азизян дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда

Гор Азизян дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда
Комментарии

Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и третьим номером рейтинга Шоном Стриклендом. Их поединок станет главным событием турнира UFC 328, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Конечно, есть шансы у Шона. Стрикленд — это не подарок. Он [Энтони] Эрнандеса деклассировал, [Пауло] Косту обманул. Вообще не понимаю, как можно его считать пустым. Шон борется очень хорошо. Думаю, Хамзату в бою со Стриклендом не будет так же легко, как с [Дрикусом] дю Плесси. Не получится у Чимаева так швырять Шона пять раундов, это нереально. Конечно, Стрикленд может оказать сопротивление Хамзату в борьбе. Он очень хорошо защищается, очень крепкий боец. Пусть фанаты готовятся увидеть тяжёлый бой, это не будет лёгкая прогулка.

Если в первом раунде Хамзат его не прикончит, для Чимаева это будет сложный бой все пять раундов», — сказал Азизян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

