Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвёртом квартале 2026 года — Майк Коппинджер

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа проведут поединок в четвёртом квартале 2026 года, сообщает журналист The Ring Майк Коппинджер.

«Итак, сенсационная новость: вы только что видели твит Его Превосходительства Турки Аль-Шейха, в котором он говорит: «Друзья из Великобритании, это происходит, договор подписан». Как мне сказали, это означает, что грандиозный поединок наконец-то состоится.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа заявили, что он пройдёт в четвёртом квартале этого года. По данным журнала Ring Magazine на Netflix, событие станет самым масштабным в истории британского бокса. Вы видели стычку в начале этого месяца, когда Фьюри победил [Арсланбека] Махмудова, — и предстоящее противостояние обещает быть великолепным. Не могу дождаться. Надо отдать должное Турки Аль-Шейху за организацию ещё одного крупного события — будь то Канело Альварес, Теренс Кроуфорд, Александр Усик против Тайсона Фьюри или Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева. Это человек с громким именем, он снова сделал это. Итак, Фьюри против Джошуа, четвёртый квартал этого года, Ring Magazine, Netflix», — заявил Коппинджер в видео, опубликованном в аккаунте Ring Magazine в социальной сети Х.